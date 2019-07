Pronti per cominciare. Giusto il tempo dell’ultimo mese di vacanze e poi si inizierà a fare sul serio. La prima squadra targata Cantello Belfortese si è presentata al gran completo, con tutta la dirigenza, nella bella serata di oggi al centro sportivo di Via Santa Rita da Cascia. La data segnata in rosso sul calendario è quella del 16 agosto, giorno del ritrovo e del primo allenamento agli ordini del confermato Antonio Criscimanni e del preparatore atletico Dottor Faletti. Tante le conferme della passata stagione e diversi gli innesti per migliorare una rosa di tutto valore che proverà a non accontentarsi dei play off di categoria. Il campionato per i biancorossi inizierà probabilmente con due turni in trasferta per permettere al campo principale di essere sistemato a dovere dopo due stagioni di battaglie.

Mauro Fontana (Presidente Cantello Belfortese): «Vorrei riprendere le parole di Marco Caccianiga durante l’inaugurazione del nuovo campo sintetico. La cosa più importante non è partecipare, non è divertirsi. La cosa più importante è l’impegno. L’impegno ci permetterà di fare meglio della passata stagione. Abbiamo una squadra che sappiamo tutti a cosa può puntare, non ci nascondiamo, e se riusciamo a imboccare questa strada riusciremo a divertirci e a toglierci le soddisfazioni che vogliamo».

Antonio Criscimanni (Allenatore prima squadra): «Non posso nascondere che sono molto deluso da come sia andata lo scorso anno e mi prendo tutte le responsabilità per non esser riuscito a cambiare in corsa come mi era stata chiesto. Proprio per questo sono arrabbiato e non vedo l’ora, dopo le vacanze, di tornare al lavoro per dimostrare a tutti quello che valiamo. L’obiettivo minimo sono i play off, giusto Pres?».

LA ROSA

Portieri: Boschini Gianluca (1992), Moulin Piovezan Renato (1986).

Difensori: Ossola Marco (1988 cap.), Da Pos Riccardo (1990), Di Bari Davide (1989), Mariano Filippo (1993), Motta Samuele (1999), Santillo Armando (1997).

Centrocampisti: Arena Fabio (1994), Bianchi Alessandro (1997), Italiano Michele (1992), Pantelis Ioannis (1987), Touili Oussama (1995), Michelotto Edoardo (2000), Martini Mattia (2000).

Attaccanti: Calemme Edoardo (1999), Fontana Marco (1998), Giacopinelli Tristano (1998), Binda Mattia (1995), Russo Stefano (1990).

