Arriva l’autunno e cominciano a cadere le prime foglie e si congelano le strade milanesi. Chi invece comincia a scaldarsi sono i campi e i giocatori della periferia e della città pronta a illuminarsi anche in mezzo alla nebbia lombarda. Nelle prime giornate se ne sono viste di tutti i colori. Il C.San Giuliano che nel mercato estivo si poneva come obbiettivo l’arrivo da primo posto in eccellenza,ora deve un’attimo guardarsi intorno e creare un’organismo più compatto e più preparato con il nuovo Mister Tanelli subentrato in panchina dopo la sconfitta con il Barona. La dirigenza dopo quasi 2 anni di collaborazione esonera Landini che veniva considerato come il primo a saltare all’interno della società se la squadra avesse fallito alla prima giornata. Pensando di trovare una squadra in forma e bella compatta ha fatto sì che la realtà si rivelasse crudele ma sincera e si è resa conto che l’equipe era fiacca e fuori forma. Un vero peccato perché il C.San Giuliano è una società che ha investito molto nel mercato e che pone piena fiducia nei loro giocatori e nessuno si aspettava una falsa partenza così terribile. Domenica punta alla vittoria contro il Cinisello,cercando di scrollarsi di dosso il titolo di “Delusione stagionale” che sino ad ora ha dato l’impressione di essere. Chi da l’idea di essere sorpresa vera del girone è il Villa,che in maniera sottintesa ma non nascosta vuole puntare al primo posto. Una componente molto giovane e anche molto forte,esaltata anche dal fatto che ha appena compiuto 50 anni e non vede l’ora di arrivare in Eccellenza nell’anno del compimento del suo primo mezzo secolo di vita. Domenica avrà la prova del nove con il Bresso che dopo il pareggio vuole puntare ai 3 punti e consolidare il primo posto. Le partite importanti in questa giornata non c’è ne sono,ma ci sono match che possono esaltare e migliorare le squadre a iniziare dal Tribiano che sfiderà la Paullese puntando alla vittoria. Soresinese-Cob 91 la si consiglia a tutte le famiglie che non sanno cosa fare la domenica. Al posto di andare in gita con la famiglia godetevi un match che può regalare emozioni e anche una domenica abbastanza tranquilla. Per concludere abbiamo il Castelleone che sfida la Solese arrivando da risultati positivi conquistati nell’ultima giornata. Il Barona vuole puntare sui 3 punti,anche lei rischia di essere una sorpresa del torneo con la giovanissima coppia La Manna-Pellegrino che riescono a trovarsi in campo come se fossero fratelli di sangue. Infine l’Atletico CVS di Mister Rossi che ha voglia di riscattarsi dopo aver perso nelle prime due giornate,contro la Settalese. Cercano di rialzare la testa ma sino adesso la testa l’hanno sempre messa sotto la sabbia. Giornata non scoppiettante ma che può regalare sorprese.

