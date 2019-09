La Spezia batte il Varzi per 2-1 capitalizzando le occasioni avute al termine di una gara tirata per tutti i 90 minuti. Partono meglio i padroni di casa che pressano in avanti,e vanno vicini al gol con la traversa colpita su punizione da Melogli al 16′. La risposta del [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.