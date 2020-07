Meda Promozione, altro colpo in attacco: arriva Mattia Giglio

Altro colpo in attacco per il Meda di Giovanni Cairoli: dall’Uboldese arriva l’attaccante classe 1996 Mattia Giglio, autore di 7 reti (di cui una su calcio di rigore) nell’ultima stagione con la maglia rossonera.

Giglio in passato ha vestito anche le maglie di Ardor Lazzate, Mariano e Base 96.

Tallarita, Colombo e Giglio, i nomi per il tridente da sogno dei bianconeri. Con quest’altro inserimento lo scacchiere di Cairoli può dirsi praticamente completo.