Meda Promozione, dalla Ro.Ce ecco il difensore Matteo Michi

Dopo le tante conferme e il colpo Luca Tallarita in attacco (un ritorno in bianconero per il bomber), il Meda si assicura le prestazioni del difensore Matteo Michi.

Michi, classe 1991, nell’ultima stagione ha giocato fra le fila della Ro.Ce (Eccellenze piemontese), ha totalizzato 19 presenze ed è andato a segno una volta (gol decisivo nella gara d’andata contro l’Aygreville).