Meda, un pareggio frenante. Cairoli: playoff, dobbiamo provarci

Il pareggio contro la Guanzatese complica i piani playoff del Meda, ma Cairoli non molla: ecco le dichiarazioni del tecnico sul momento della squadra.

«A parte un po’ di supponenza nel finale – il commento del tecnico sulla partita di domenica – penso che siamo stati nettamente superiori. C’è rammarico, anche e soprattutto per un inizio di stagione fatto troppo male. Un risultato che frena la corsa ai playoff, ma per tutto quello che ha fatto la società abbiamo l’obbligo di provarci. Siamo una grande squadra, nel ritorno siamo terzi come punti fatti e quindi avremmo fatto meglio prima».

