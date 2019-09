Promozione, Girone E : Villa d’elitè, Romanengo in pole, Città San Giuliano tenta il riscatto

Il Girone si infittisce e si fa sempre più dura la corsa al primo posto. Siamo ancora alle prime giornate e quindi sarà dura decretare già il vincitore della stagione,sarebbe meglio evitare i pronostici da bar. Bisogna aspettare ancora un bel po’ prima di dare i verdetti finali,ma le soddisfazioni e l’agonia calcistica si fa sopraffare dalla voglia di vincere ed è così che anche partite come Orceana-Villa o Romanengo-Soresinese diventano delle partite importanti. Sono squadre allo stesso livello e quindi promettono spettacolo in questa giornata soprattutto adesso che il Villa che si sfregia il titolo di neo insignita nelle scuole calcio d’elitè della FGIC in Lombardia. Ma si sà il calcio è un po’ come la matematica,non è un’opinione e quindi bisogna aspettare il campo prima di parlare di vittoria o sconfitta. Deve,invece,convincere il Citt.San Giuliano che dopo la botta finale con la doppietta di Panigada contro il Cinisello deve riportare l’entusiasmo nella tifoseria e soprattutto deve cominciare a ingranare producendo risultati e un buon gioco. Mister Tabanelli è ancora in una situazione di prova e cerca di capire come la squadra può esprimere il suo gioco tecnico e tattico nei migliori dei modi. Partita da mezza classifica o salvezza sarà Barona-Bresso dove le due compagini fino adesso hanno prodotto solo risultati negativi. Sempre ricordando però che il Barona ha vinto contro il Città San Giuliano,Chapeau! Storia inversa per il Cinisello che affronta la Cob 91 e dovrà dare il tutto per tutto per portarsi a casa la partita e i 3 punti se quest’anno non vuole fare figuracce e non conquistare posizioni negative in classifica. Partita che può essere interessante è la Settalese che affronta il Tribiano tutte due sullo stesso punto del piedistallo e sul piano di gioco. In pratica ogni squadra è messa alla prova in un’equilibrio che può essere fatale ma che allo stesso tempo può dare forza nelle risalite o nelle sorprese che possono accadere durante la stagione.Il Girone si infittisce e si fa sempre più dura la corsa al primo posto. Siamo ancora alle prime giornate e quindi sarà dura decretare già il vincitore della stagione,sarebbe meglio evitare i pronostici da bar. Bisogna aspettare ancora un bel po’ prima di dare i verdetti finali,ma le soddisfazioni e l’agonia calcistica si fa sopraffare dalla voglia di vincere ed è così che anche partite come Orceana-Villa o Romanengo-Soresinese diventano delle partite importanti. Sono squadre allo stesso livello e quindi promettono spettacolo in questa giornata soprattutto adesso che il Villa che si sfregia il titolo di neo insignita nelle scuole calcio d’elitè della FGIC in Lombardia. Ma si sà il calcio è un po’ come la matematica,non è un’opinione e quindi bisogna aspettare il campo prima di parlare di vittoria o sconfitta. Deve,invece,convincere il Citt.San Giuliano che dopo la botta finale con la doppietta di Panigada contro il Cinisello deve riportare l’entusiasmo nella tifoseria e soprattutto deve cominciare a ingranare producendo risultati e un buon gioco. Mister Tabanelli è ancora in una situazione di prova e cerca di capire come la squadra può esprimere il suo gioco tecnico e tattico nei migliori dei modi. Partita da mezza classifica o salvezza sarà Barona-Bresso dove le due compagini fino adesso hanno prodotto solo risultati negativi. Sempre ricordando però che il Barona ha vinto contro il Città San Giuliano,Chapeau! Storia inversa per il Cinisello che affronta la Cob 91 e dovrà dare il tutto per tutto per portarsi a casa la partita e i 3 punti se quest’anno non vuole fare figuracce e non conquistare posizioni negative in classifica. Partita che può essere interessante è la Settalese che affronta il Tribiano tutte due sullo stesso punto del piedistallo e sul piano di gioco. In pratica ogni squadra è messa alla prova in un’equilibrio che può essere fatale ma che allo stesso tempo può dare forza nelle risalite o nelle sorprese che possono accadere durante la stagione.

