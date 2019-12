Promozione: nel Girone A impazza il mercato. Maraschio a Gavirate e…

Pronti, partenza, via! Tempo di mercato anche per il Girone A e nessuna squadra sta ferma a guardare, anzi…

Gavirate-Maraschio, è cosa fatta!

Il Gavirate, anche a causa degli infortuni di Lercara e Cortez, aveva necessariamente bisogno di un attaccante. Ed è notizia proprio di oggi che Gianluca Maraschio, ormai ex Vighignolo, ha deciso di sposare la causa rossoblù. L’attaccante classe 1988, quest’estate aveva deciso di spostarsi a Vighignolo (5 gol per lui con la maglia della squadra milanese), dopo che nella passata stagione aveva vestito la maglia del Bresso, con la quale aveva raggiunto quota 25 gol in campionato. Il Direttore Sportivo del Vighignolo, Michele Maccarone, ha subito spiegato la scelta di “lasciar partire” verso altri lidi Maraschio: «Con Gianluca ci siamo lasciati molto bene. Purtroppo con Lolli non c’era quel feeling, che per una coppia d’attacco è fondamentale. Tutti noi ovviamente gli auguriamo il meglio».

Perani all’Universal, Ghidoli sul mercato?

In casa Meda, dopo la partenza di Marco Porta e la conferma in attacco di Simone Maugeri, arriva la notizia anche dell’uscita di Daniele Perani. Il difensore classe ’98 è praticamente ad un passo dalla firma con l’Universal Solaro e di diventare parte dello scacchiere a disposizione del tecnico giallorosso Ivan Stincone. Si aspetta anche qualche movimento in entrata da parte dei bianconeri, a cui manca decisamente continuità di risultati.

Ma non è tutto… Pare che la love story fra Marco Alberto Ghidoli e il Sedriano sia giunta al termine. Su di lui sono puntati gli occhi di diverse squadre dell’hinterland milanese. Arrivato in estate a Sedriano, Ghidoli, centrocampista offensivo classe ’92, in passato ha vestito anche le maglie di Villa Cassano, Castellanzese, Castanese, Settimo fra le tante.

Intanto Nicolò Trubia, portiere classe 2001, ha deciso di salutare l’Uboldese. Lo scorso anno il giovane estremo difensore era fra le fila del Fagnano, con cui ha raggiunto la salvezza tramite i playout.

