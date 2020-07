Solese Promozione, la presentazione dei gialloverdi e del nuovo tecnico Villa

Proprio questa sera si è tenuta la presentazione della prima squadra della Solese, che per il secondo anno consecutivo affronterà il campionato di Promozione.

L’obiettivo dei gialloverdi è tutto racchiuso nelle parole del presidente Giuseppe Ranieri: «La salvezza sarà certamente la nostra priorità, ma ci piacerebbe sorprendere, esattamente come lo scorso anno. Ci sono state difficoltà e ci saranno, ma devo un ringraziamento al Direttore Sportivo Michele Nocerono e al nostro nuovo tecnico, Massimiliano Villa».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il vice presidente Giuseppe Uccelli: «Il nostro primo anno in Promozione è stato certamente di tutto rispetto, quindi sarebbe bello ripeterci. Abbiamo molta stima e fiducia nei confronti del Ds, e Villa è assolutamente un allenatore preparato e competente».

Spazio poi al Direttore Sportivo Michele Nocerono, che racconta: «Alla Solese ho stabilito il mio record, visto che sono qui da tre anni. La squadra è quasi completa, mancano solamente dei 2002 e un altro portiere. Il mio primo obiettivo era quello di confermare il numero maggiore di giocatori, ed è stato raggiunto. Ora dobbiamo cercare di fare un’altra impresa, come quella della passata stagione. Ci mancava qualcosa in fase di finalizzazione, ma sono certo che Lopez e Lamacchia colmeranno questo gap».

Confermato più dell’80% della rosa, il Ds Nocerono ha poi integrato dei nuovi innesti: Jacopo Lamacchia, Alessandro Rudello, Mattia Vitali, Walter Lopez e in ultimo Massimiliano Ponti proveniente dal Cabiate.

E parlando di nuovi innesti, non si può non citare il tecnico Massimiliano Villa, che nell’ultima stagione era alla guida della Bollatese: «Questa è la mia prima esperienza in Promozione – spiega il tecnico – e quindi spero solo di riuscire a fare bene. Essere stato scelto dal Direttore è un motivo di grande orgoglio, e quindi voglio ripagare la fiducia datami eguagliando quello che è stato fatto lo scorso anno».

LA ROSA DELLA SOLESE PER LA STAGIONE 2020/2021

Nicolas Arrigoni, Walter Lopez, Davide Cantarella, Gabriele Quadranti, Lamacchia Jacopo, Gioiele Assalini, Alessandro Rudello, Mattia Vitali, Fabio Lora, Andrea Fornari, Simone Papillo, Stefano Bezzi, Massimiliano Ponti, Edoardo Passalacqua, Emanuele Impoco, Pietro Ranieri, Simone Cannarozzi, Alessandro Beretta, Massimiliano Suppa, Nunzio Vella, Marco D’Auria, Davide Riboldi, Nicolò Galli, Matteo Fossati, Marco Leo, Nicolò Sironi, Marco Cristofalo.