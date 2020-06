Vibe Ronchese Promozione, Riccardo Losa pronto alla terza stagione in gialloverde

Riccardo Losa giocherà nella Vibe Ronchese anche nella stagione 2020-2021. Ad annunciarlo è lo stesso club sui propri canali social: «Vibe Ronchese è lieta di annunciare che il capitano Riccardo Losa rimarrà in squadra anche per la prossima stagione. Terza stagione per il granitico difensore in maglia #Vibe!». Il capitano gialloverde, classe 1997, nella stagione appena conclusa ha messo insieme 20 presenze e 1 gol segnato, nella vittoriosa trasferta per 2-0 contro la Concorezzese. Per lui il prossimo campionato di Promozione sarà il terzo anno in maglia Vibe Ronchese dopo le esperienze con le prime squadre di Caprino e Cisanese.

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.