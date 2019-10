Grazie ai tifosi il Città di Varese il 15 dicembre giocherà all’Ossola

Festeggiare il Natale a casa, ovvero allo Stadio Ossola, e tornare a urlare «Forza Varese». I fedelissimi del Varese, i club del tifo organizzato con in primis “Passione Biancorossa“, in accordo con il Città di Varese, hanno deciso di promuovere lo spostamento della partita del 15 dicembre 2019 con il Don Bosco Bodio (ultima gara del girone di andata) dal campo delle “Bustecche” allo stadio “Franco Ossola”. A distanza di sette mesi, quindi, le maglie i colori biancorossi torneranno a casa, e con loro i tifosi che si faranno il miglior regalo di Natale.

I tifosi stanno lavorando per il far “riaprire” lo stadio al 15 dicembre, ma il 17 novembre è in programma il primo derby della storia in Terza Categoria tra Casbeno e Città di Varese. Sarebbe un bello spot per il campionato (e la città) se si giocasse allo stadio. Che qualcuno possa farci un pensiero?

Intanto ecco il comunicato del club Passione Biancorossa firmato dal presidente Isacco Sandrinelli

Nella mia qualità di Presidente del Club Passione Biancorossa sono a comunicarvi, in accordo con altre componenti del tifo per il Varese ed in particolare dei ragazzi della curva, quanto segue: Noi tifosi del Varese, uniti sotto una sola bandiera biancorossa, abbiamo deciso di festeggiare il Natale…a casa nostra. Per questo motivo abbiamo chiesto che la partita in calendario per il giorno 15 dicembre, ultima gara in casa prima della sosta del campionato, venga giocata allo Stadio Franco Ossola. Una giornata che ci riporti tutti sugli spalti del “nostro” stadio per urlare forte Forza Varese!

A tal fine abbiamo concordato con il Città di Varese di organizzare lo spostamento della gara con il Don Bosco Bodio e ci stiamo organizzando in tal senso.

Al di là della categoria, perché tifare Varese non è cosa da tutti, tutte le componenti del tifo si uniranno quindi ai tifosi di Passione Biancorossa e ai ragazzi della Curva Nord per rivendicare l’orgoglio di esserci…sempre.

Seguiranno nelle prossime settimane maggiori particolari…intanto…non prendete impegni per domenica 15 dicembre: si torna a casa!!!