Terza Categoria, l’Oratorio Cuvio perde 3-0 a tavolino; il Città di Varese con la France anticipa al sabato

Terza Categoria Varese Girone B È stata cancellata dal Giudice Sportivo la vittoria per 5-3 dell’Oratorio Cuvio in casa del Don Bosco Bodio. Il motivo è da ricercare nel mancato tesseramento del calciatore Salha Marounane, espulso nei minuti di recupero, che risulta privo del tesseramento. Oratorio Cuvio sanzionato con l’ammenda di cento euro e l’inibizione al presidente Gianluca Testa fino al prossimo 26 ottobre.

Sempre da Comunicato Ufficiale è stato reso noto l’anticipo alle 20:30 di sabato 5 ottobre di Città di Varese-France Sport. La sfida, come quella di domenica con il Ponte Tresa, si disputerà presso l’impianto delle Bustecche in Via Majano.

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.