Terza Categoria, l’ultimo arrivo del Città di Varese è Daniele Nicodemo

Alla vigilia dell’esordio in campionato di Terza Categoria con la Casport il Città di Varese ha annunciato gli ultimi due arrivi: il classe 2002 Giacomo Ziosi, cresciuto nelle giovanili di Itala e Calcio Bosto, e il 1991 Daniele Nicodemo,altro nome “pesante” per la categoria visti i trascorsi nelle giovanili del Varese (fino alla Berretti nel 2008/09), poi in Eccellenza con le maglie di Sommese, Vergiatese e Legnano prima di legarsi all’Angera in Promozione e poi varcare i confini verso il calcio svizzero.

