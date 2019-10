Terza Categoria Varese: lutto al Città di Varese, addio a Cesare Bonazzi

È mancato nelle scorse ore Cesare Bonazzi, stimato avvocato varesino che, in estate, è stato tra i fondatori del Città di Varese assieme a Stefano Pertile e Stefano Amirante.

Da sempre tifoso del Varese, l’avvocato Cesare Bonazzi ha accettato con entusiasmo la sfida proposta in estate per tenere viva fiammella del calcio a Varese. Domenica, in occasione della gara con la Valcuviana, il Città di Varese giocherà con il lutto al braccio.

Alla famiglia e alla società la vicinanza di tutta la redazione.

