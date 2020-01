Varano – Città di Varese: Campisi e Ponti decidono l’amichevole giocata nel ricordo di Anastasi. Domani le statistiche dell’andata

Dopo i test con Borsanese e Torino Club il Città di Varese ha chiuso il suo ciclo di sgambate in casa del Varano, compagine del Girone A di Terza Categoria. 0-2 il risultato finale firmato dalle reti di Gaetano Campisi (secondo gol consecutivo dopo quello di settimana scorsa al Torino Club) e il bomber Matteo Ponti. Novanta minuti giocati nel ricordo di Pietro Anastasi, commemorato dalle due squadre con un minuto di raccoglimento prima del match: e nei dilettanti del varesotto sarebbero stati in tanti a voler ricordare il grande centravanti nelle proprie gare ufficiali ma dai piani alti federali non è arrivata alcuna disposizione.

La partita ha visto il Città di Varese prendersi meritatamente la vittoria, soprattutto per quanto mostrato per settanta minuti; Varano abile a restare in partita anche grazie ai propri portieri Lattuada e Malta per poi farsi vedere con De Magri e il capitano Pecora (sua l’occasione migliore con un colpo di testa nel finale sul quale Mambretti è stato impeccabile). Varesini ancora orfani del capitano Andrea Beretta causa infortunio (in settimana cercherà di recuperare per la gara con la Casport di domenica), con Stefano Iori che nel corso dei novanta minuti ha cambiato più volte le pedine del proprio scacchiere. Il match vede subito Mattia Iori farsi parare da Lattuada il penalty da lui stesso procurato, poi è Ponti a salire in cattedra: prima colpisce il palo, poi costringe Lattuada alla parata, infine si libera di Seck con un’invenzione servendo Harabi che però manca l’impatto; il portiere locale classe 2002, nel mezzo, si rivela decisivo anche nell’uscita bassa ad anticipare Valente. Prima dell’intervallo è Campisi a sbloccare sull’assist di Brianza. Lo stesso Campisi in avvio di secondo tempo è chiuso in modo decisivo dall’uscita di Malta, poi è il Varano a prendere campo e farsi vedere con Palermo (bravo Mambretti nell’occasione) e Brunone da fuori area. Bravin trova i riflessi di Malta a negargli lo 0-2, incombenza che toccherà a Ponti pochi minuti più tardi in posizione molto sospetta. Il Varano negli ultimi venti minuti prova con Sacco, De Magri e Pecora, mentre l’ultimo acuto del Città di Varese è il mancino incrociato di La Foresta dal vertice dell’area.

Nel Varano, squadra composta da molti Under apprezzati negli anni scorsi con la maglia delle giovanili della Ternatese, hanno pesato alcune assenze dei big ma chi è stato chiamato in causa è stato ampiamente all’altezza: in mediana i fratelli Del Dosso (Marco e Samuele) hanno dimostrato di avere passo e idee giuste, così come Brian Brunone, altro giocatore tornato a casa dopo le esperienze nelle Juniores di Verbano e Vergiatese. «Abbiamo fatto vedere cose buone nonostante le assenze – ha detto Lanzafame – Credo che se fossimo stati inseriti nel Girone B avremmo potuto dire la nostra per i playoff».

VARANO-CITTA’ DI VARESE 0-2

RETI: 42′ Campisi (C), 19′ st Ponti (C).

VARANO: Lattuada, Seck, Spiga, Del Dosso Marco, Pecora, Giuranna, Del Dosso Samuele, D’Antonio, Marietti, Brunone, Palermo. Subentrati: Malta, De Magri, Pop, Sacco, Merlo. All. Lanzafame-Oldani.

CITTA’ DI VARESE: Mambretti, Maculan, Bossi, Albani, Ruffo, Brianza, Harabi, Bolognesi, Valente, Ponti, Iori. Subentrati: Bravin, Bagarotti, Neborak, Menon, Campisi, La Foresta. All. Iori.

DOMANI LE STATISTICHE DEL GIRONE D’ANDATA DEL CITTA’ DI VARESE: MEDIA VOTO, MINUTI GIOCATI E TANTO ALTRO

