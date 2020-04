Dalla Folgore Verano alla Juventus, Moreno Torricelli rivive la sua gloriosa carriera

Moreno Torricelli è stato per anni uno dei simboli della Juventus prima di Giovanni Trapattoni e poi di Marcello Lippi. Una vera e propria favola partita dal settore giovanile della Folgore Verano, proseguita in Interregionale con la Caratese dove l’occhio di Claudio Gentile ci vide giusto, tanto da segnalare quel ragazzo a Giovanni Trapattoni. Da quel giorno Moreno Torricelli cambiò la sua dimensione calcistica ma non le sue idee e il suo modo di essere.

