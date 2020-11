Storie di purti: la nuova rubrica targata Sprint e Sport sui numeri uno delle giovanili

Sebbene il calcio giocato sia (purtroppo) un lontano ricordo, e la ripresa tarda ad arrivare, è giunto il momento di tornare a parlare di coloro che – alla fin fine – sono i veri protagonisti: i ragazzi. Ecco perché nasce “storie di purti“, la nuova rubrica targata Sprint e Sport che ci accompagnerà nei prossimi mesi. Nella prima puntata, che troverete in edicola domani (a pagina 26 e 27), parleremo di portieri. Sogni, caratteristiche, foto e un articolo dedicato ai numeri uno dei campionati giovanili regionali e non solo.

I portieri saranno i protagonisti anche nel numero di settimana prossima, mentre nel mese di dicembre passeremo a coloro che, in modo diverso, difendono la porta: i difensori. Dopodiché sarà il turno dei centrocampisti e, nell’ordine, agli attaccanti.

Non vi resta che correre in edicola, comprare il giornale, leggere l’articolo a voi dedicato e inviarci un selfie con il giornale acquistato. Che aspettate?

