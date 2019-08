Under 19 Varese, con Arbore e Cassani si completano i quadri dei tecnici

Si è completato il quadro degli allenatori dell’Under 19 delle squadre della Delegazione di Varese. All’appello mancavano Laveno Mombello e Bosto che, nei giorni scorsi, hanno annunciato Michele Arbore e Maurizio Cassani. Il Bosto – al debutto in categoria vista la fresca affiliazione alla LND – ha affidato la squadra a Maurizio Cassani, tecnico di lunga militanza in gialloblù che la passata stagione guidava l’Under 16 provinciale. Il Laveno Mombello, invece, dopo settimane in cui erano circolati più nomi ha deciso di affidarsi a Michele Arbore, guida nelle ultime stagioni delle prime squadre di Varano Borghi (tre anni) e Cas.Mo (un anno).

UNDER 19, TUTTI GLI ALLENATORI

AURORA INDUNO Giacomo Jovino LONATE POZZOLO Roberto Alabiso AZZURRA LOCATE Alfio Plebani LAVENO Michele Arbore BOSTO Maurizio Cassani LUINO Fabrizio Granai CAIRATE Francesco Curatolo MALNATESE Massimo Miglioli CALCIO BOSTO Biagio Sorrenti MARNATE Antonio Montuoro CAS.MO Giuseppe Scaglia MORAZZONE Eugenio Lelii COAREZZA Christian Danisi MOZZATE GIOV. Massimiliano Crapis CRENNESE Domenico Marrella OLGIATESE Luigi Compagnone CUASSESE Stefano Nati SL ALBIZZATE Ignazio Virno FRANCE SPORT Marco Menotti SAN MICHELE Edoardo Landi F. TRAVEDONA Ulisse Mozzoni SOLBIATESE OL. Davide Murano GORLA MAGGIORE Alessandro Tosi TRADATE Alessandro Di Corrado JERAGHESE Carlo Crippa UNION TRE VALLI Christian Pisano

