Under 19 Varese e Terza Categoria, si parte il 21-22 settembre

Definite le date di avvio dei campionati di Under 19 e Terza Categoria di Varese. L’avvio sarà per entrambe le categorie nel fine settimana del 21 e 22 settembre. Ad aprire la stagione, come di consueto, sarà l’Under 19 che debutterà al sabato mentre l’indomani toccherà alla Terza Categoria.

Per quanto riguarda i numeri, alla chiusura delle iscrizioni del 26 luglio, risultavano iscritte 24 compagini in Terza Categoria e 27 in Under 19. Nei prossimi giorni arriveranno i gironi e i calendari.

