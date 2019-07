Almè, Claudio Benaglia si ferma: Lascio spazio ai giovani

Claudio Benaglia lascia il mondo del calcio dopo dieci anni da calciatore e quindici trascorsi sulle panchine dei settori giovanili di diverse squadre bergamasche. «Per il momento mi fermo qui, ho avuto tante soddisfazioni e adesso faccio spazio ai giovani». Il tecnico, 58 anni di età, nato a Paladina, nell’ultima stagione ha allenato la formazione Under 17 dell’Almè posizionandosi al sesto posto del Girone A: «Abbiamo fatto un buon campionato, forse potevamo toglierci qualche soddisfazione in più, ma sono contento di come sia andata».

