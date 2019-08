Paladina definisce gli allenatori, Gigi Bettoni indica la via

Il Paladina si appresta ad affrontare i prossimi campionati con grande entusiasmo, generato dagli ottimi risultati registrati dal suo settore giovanile nella scorsa stagione. Il Responsabile del settore giovanile, Gigi Bettoni esprime la sua soddisfazione: «Siamo contenti della stagione passata, tutte le nostre squadre si sono comportate bene e come società siamo in costante crescita». A conferma dell’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico, la conferma di tutti gli allenatori delle varie categorie. Così, sarà ancora Luca Rottoli a guidare la squadra che disputerà il campionato Under 19 B Regionale, nell’ultima stagione terminato con il terzo posto. Sulla panchina degli Allievi, confermato Gabriele Sisana, reduce dalla quinta posizione del Girone A. Simone Pasta continuerà ad allenare la formazione Under 16, dopo l’ultimo campionato concluso al quarto posto. L’Under 15 Regionale sarà guidata ancora da Giorgio Mastropasqua e sulla panchina della formazione Under 14 resterà Gianluca De Paolis. Bettoni commenta: «Abbiamo confermato praticamente tutti i tecnici e quindi c’è un ottimo rapporto, alcuni di loro sono con noi da diversi anni». Gli organici che prenderanno parte ai prossimi campionati sono pronti e Gigi Bettoni continua analizzando il lavoro che sta svolgendo il Paladina: «Abbiamo oltre 250 ragazzi in società e per dare la possibilità a tutti di giocare abbiamo creato un altro gruppo sia per i ragazzi nati nel 2004 che per quelli del 2006, i quali prenderanno parte al campionato CSI. Come settore giovanile lavoriamo puntando molto sul sociale, cercando di dare a tutti messaggi importanti a livello disciplinare, per fare in modo che i ragazzi crescano con i valori dello sport». Sulla prossima stagione, Gigi Bettoni si auspica altre soddisfazioni e conclude: «Siamo contenti delle squadre che abbiamo allestito. Vogliamo mantenere le due categorie Regionali che abbiamo, mentre per quanto riguarda le squadre dei campionati Provinciali, la speranza è quella di toglierci qualche soddisfazione».

