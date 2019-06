Pilenga disegna il nuovo Loreto: ecco il progetto 2019-2020

Lunedì 24 giugno nel salone dell’oratorio di Loreto, si è tenuta la presentazione della società e del suo staff per la stagione 2019/20. Il presidente Fabrizio Pilenga ha illustrato il progetto della prima squadra e del settore giovanile per la prossima annata. Ecco l’organigramma ufficiale del club.

Presidente: Fabrizio Pilenga;

Segretario: Luca Leidi;

Ds: Mauro Pelizzoli;

Dg: Vincenzo De Luca;

All. prima squadra: Guido Fiore (nuovo);

Vice all. prima squadra: Maurizio Gandolfi;

Coll. prima squadra: Mauro Zotti;

Preparatore portieri: Mirko Rota;

Massaggiatore: Enrico Rizzi;

All. Juniores: Samuele Innocenti (nuovo);

Vice all. Juniores: Marianna Rota;

All. Allievi 2003: Luca Tironi;

All. Allievi 2004: Maurizio Fustinoni

All. Giovanissimi: Simone Zambelli

All. Esordienti: Matteo Andreoletti (nuovo – anche giocatore prima squadra);

All. Pulcini Rossi: Davide Ricciardi;

All. Pulcini Blu: Paolo Lupini (nuovo);

Preparatori portieri sgs: Roberto Cavagna (nuovo), Mauro Pavesi.

