Aurora Seriate, la prima nominata! Ghilardi: traguardo inimmaginabile

L’Aurora Seriate è la prima squadra qualificata alle fasi finali provinciali. Traguardo centrato domenica con la vittoria sull’Uso Zanica: ecco le parole di Emilio Ghilardi.

«Traguardo inimmaginabile – il commento del tecnico a fina gara – se penso ai primi due mesi di questa stagione. Sono completamente soddisfatto dai miglioramenti fatti da questi ragazzi, che si sono impegnati per 7 mesi e hanno raggiunto un grande obiettivo».

La squadra di Ghilardi conquista quindi il primo posto matematico del Girone C. Alle finali anche la Cisanese che vince il Girone B, mente sarà lo spareggio a decretare la vincente del Girone D tra Oratorio Stezzano e Lallio.

Questa partita la trovi integralmente sul giornale in edicola, oppure se sei un abbonato sull’edicola digitale, insieme alle pagelle. Ricordati di scaricare la nostra Applicazione che trovi sia per i dispositivi Android che iOS. Potrai così aggiornare il risultato della tua partita Live. La redazione avrà poi il compito di reperire i risultati mancanti, di verificare che quelli inseriti dagli utenti siano definitivi, e inviare tramite push l’aggiornamento non appena il girone sarà completato. Per convenzione abbiamo scelto di colorare in rosso i risultati degli utenti e di trasformare in verde quelli verificati dalla redazione.