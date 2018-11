Si ferma Gabriele Pessolani, era andato in gol per ben sei giornate consecutive

Essere su tutti i campi della provincia è impossibile, così come riuscire a pescare tutte le curiosità di giornata. E allora ecco che ci viene in soccorso un lettore che, seppur interessato, ci aiuta a dare una notizia in più per i nostri affezionati lettori. Così, sul giornale in edicola lunedì 5 novembre, troverete un articolo (pagina 44 nella sezione dedicata a Bergamo) che parla di Gabriele Pessolani il quale, probabilmente, nella circostanza ne avrebbe anche fatto a meno, ma sta di fatto che il bomberino del Caravaggio in questa prima fase di stagione è andato in gol per ben sei giornate consecutive che costituiscono certamente un piccolo record. Purtroppo per lui in questo turno è rimasto a bocca asciutta ma la sua squadra ha vinto quindi il motivo per festeggiare comunque c’è. Sempre nel corso della partita ci viene segnalata l’ottima prestazione dell’arbitro Ruben Lodetti anche se il tecnico della Colognese non sarà della stessa opinione dal momento che lo ha espulso.

