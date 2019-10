Brescia Under 14: ecco i match più importanti del fine settimana

Sarà un weekend entusiasmante e pieno di colpi di scena quella della quinta giornata. Una delle partite più attese è tra il Darfo Boario e il Breno, seconda in classifica e attualmente la migliore del girone A avendo vinto tutte le partite disputate. Rimanendo in tema di girone A è il turno di riposo dell’Erbusco, che non disputerà alcuna partita in questa settimana e riprenderà il 26 ottobre. Ci attende anche il big match tra il Castenedolese e il Real Leno, due delle squadre più forti del girone B che già dalle prime giornate hanno dato prova delle loro capacità e del loro carattere. Sarà bello vedere anche la partita tra Urago e Montichiari del girone C: anche se quest’ultimo ha già dato prova di essere molto forte, sarà interessante vedere come affronteranno il duro avversario i ragazzi dell’Urago. Proprio in questo fine settimana abbiamo raccolto la dichiarazione dell’allenatore dell’Urago Simone Reboldi, che ha dato prova di essere un osso duro, dichiarando che non teme assolutamente questa partita. Turno di riposo per la Pavoniana nel girone D. Sarà curioso seguire la partita tra Chiari e Ospitaletto: le due squadre non hanno iniziato il campionato nel migliore dei modi e questa sarà proprio l’occasione giusta per farsi notare, tirare fuori le unghie e i denti e combattere per migliorare la posizione in classifica. Partita tra big anche per il girone E: tenevi pronti per il match tra il Desenzano e il Montichiari, che domenica affronteranno un duro testa a testa significativo ed importante anche dal punto di vista della classifica. Da seguire anche la sfida tra Roè Volciano e Feralpi Lonato: dopo la prima vittoria del Roè Volciano proprio nel weekend appena trascorso, sarà bello vedere come reagirà contro un avversario a suo pari e capire se sia riuscito a prendere la direzione giusta per migliorare un inizio di campionato non brillante.

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.