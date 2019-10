Brescia Under 15: le grandi sfide del weekend

Si prospetta una giornata molto interessante quella del prossimo weekend nei vari gironi di Brescia Under 15. Partiamo dal girone A, dove entrambe le capoliste, il San Pancrazio e il Capriolo sembrano ormai non fermarsi. Chissà se il Cortefranca e Paratico saranno in grado di fermare le due big di questo campionato. Nel girone B il Gussago, dopo il pareggio di settimana scorsa proverò a riconquistare i tre punti contro il Montorfano e il Chiari invece proverà a continuare la sua striscia positiva contro l’Accademia Rudianese, un avversario molto tosto. Il girone C vede la prima del girone, l’Orceana, impegnata contro il Verolavecchia che proverà a fare il colpaccio fuori casa per raggiungere i 12 punti. Chi avrà del filo da torcere è sicuramente lo Sporting Desenzano che in trasferta dovrà vedersela contro il Vighenzi che ne viene da una bella vittoria. Nel girone E il Rezzato e il Gavardo si contendono ancora la cima della classifica, ma sia il Villa Nuova che l’Oratorio Nuvolento sono alla ricerca dei tre punti, e bisognerà stare attenti. Anche nel Girone F l’Oratorio Mompiano proverà a fare lo sgambetto al Valtrompia e a raggiungere il primo posto della classifica. L’Uso United invece se la vedrà contro il Castelmella, che è alla ricerca dei primi punti in questo campionato.

