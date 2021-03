Uboldese Under 16: esperienza in campo e in panchina, Rossi alla guida dei rossoneri

Luca Rossi allenatore dell' Uboldese Under 16, in società da ormai due anni, ha preso in mano il gruppo dei 2005 proprio due stagioni fa. In passato Rossi ha giocato in molte società e a livelli notevoli: la sua carriera inizia alla Polisportiva di Cormano, per passare ai professionisti [...]