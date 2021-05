Club Milano, la società diventa Centro Tecnico Milan: «Siamo felici, vogliamo fare sempre meglio per il bene dei ragazzi»

Svolta storica per il Club Milano. La società biancorossa, infatti, ha stipulato un accordo con l'AC Milan, diventando in questo modo Centro Tecnico Milan. L'accordo è stato stipulato il giorno 18 maggio presso il Centro Sportivo Vismara, in presenza del presidente del Club Milano Guido Marrone e di Angelo Carbone, [...]