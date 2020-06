L’Iris è pronto per la stagione 2020-2021: ecco la programmazione del presidente Berri e del ds Minichiello

L’Iris ha già le idee chiare per l’anno prossimo. Gli stellati, a pochi giorni dalla chiusura ufficiale della stagione 2019-2020 hanno già provveduto a compilare il proprio organigramma completo per la prossima stagione. La massima carica della società, come da quarantacinque anni a questa parte, rimane Enrico Berri. Il quadro dirigenziale si completa con tre figure storiche per la società situata sul Naviglio Grande: Nicola Minichiello sarà ancora il Direttore Sportivo; Rosario Palo, lasciata la guida dei 2003, intraprende il lavoro come Responsabile del settore giovanile agonistico; Marco Tremolada rimane Responsabile del settore giovanile pre-agonistico. Alla guida della prima squadra, militante in Seconda categoria, ci sarà Dario Migliavacca. L’allenatore dell’Under 19, succedendo al padre e lasciando Buccinasco, sarà Mattia Migliavacca. Le altre categorie agonistiche vedono solamente conferme: Maurizio Giannettino, confermato, condurrà gli allenamenti dell’Under 17; Daniele Cazzaniga continuerà ad allenare la categoria Under 16 composta dai 2005; i 2006 saranno nuovamente allenati da Bruno Ballini anche nell’Under 15; infine, l’Under 14 è stata affidata a Maurizio Battilani che rincomincia il biennio dopo aver lasciato i 2005. Confermati anche tutti gli allenatori delle categorie pre-agonistiche. Il biennio di Esordienti vede come allenatori Massimiliano Bonazzi, per i 2008, e Sebastiano Zaffarana, per i 2009. Massimo Dancelli continuerà il lavoro iniziato l’anno scorso con i ragazzi del 2010 anche nel secondo anno di Pulcini, mentre per il primo anno di Pulcini e quindi per i 2011, sulla panchina siederà Jeridi Othman. Infine, Giuseppe Bianchi insegnerà calcio ai 2012.