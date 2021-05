Afforese-Schiaffino Pulcini B: Negash firma una doppietta, Visentin è insuperabile, nel finale Cappello e Setzu regalano il trionfo ai gialloblù

Una partita tesa e accesa fino all’ultimo quella tra l’Afforese e lo Schiaffino che alla fine premia la determinazione dei gialloblù padroni di casa. Nel primo tempo lo Schiaffino passa in vantaggio ma viene subito rimontato dalla straordinaria prestazione del numero 9 Mikyas Negash che segna una doppietta. Nella seconda frazione di gioco sono i rossoneri rimettere il match in equilibrio ed è solo nell’ultimo dei tre tempi che si decide la vittoria. Il trionfo gialloblù arriva grazie al 2-0 della formazione casalinga che chiude la partita.

Mikyas show. La fase iniziale del match è targata Afforese, che si dimostra subito aggressiva quanto basta per impensierire il portiere avversario. Al 2′ minuto è infatti il tiro da fuori di Negash che termina di poco alto sulla traversa a spaventare gli ospiti. I primi minuti sono esplosivi e anche lo Schiaffino si getta all’attacco dei gialloblù grazie ad alcune ottime ripartenze. È però il difensore dell’Afforese con la maglia numero 3 Matteo Pesatori a chiudere le porte per ben due volte alla squadra ospite con due super interventi in chiusura. Non basta però il salvataggio di Pesatori a evitare il vantaggio ospite che si realizza poco dopo. Al 10′ minuto è infatti il numero 13 ospite a marcare il primo gol della partita. Matteo Vidus Rosin è bravissimo a farsi trovare pronto sulla linea di porta avversaria e sul bell’assist del numero 11 Davide Toscano che gli regala un gol facile facile. Neanche il tempo di festeggiare per gli ospiti, che arriva il gol del pareggio. L’Afforese riporta le squadre in parità grazie a un bel tiro di Negas su una respinta del portiere avversario. Il pallone calciato benissimo di prima dentro l’area si insacca in porta all’angolino basso e si infila in uno spazio strettissimo tra il numero 1 rossonero e il numero 7 gialloblù Mattia Cappello. L’Afforese coglie il momento buono e segna anche il gol del vantaggio. L’azione che porta alla seconda marcatura casalinga è molto simile al primo dei due gol gialloblù. Il solito Negash si fa trovare pronto sulla respinta del portiere ospite ma questa volta il tiro si insacca sotto l’incrocio dei pali e non dà scampo allo Schiaffino.

Mai mollare. Si può riassumere in questa frase la trama della partita tra il secondo e il terzo tempo. Uno Schiaffino indiavolato si presenta più volte in area avversaria nella seconda frazione di gioco e arriva vicino al secondo gol. Ci mette pochissimo la formazione ospite a trovare infatti la via del gol. È solo il primo minuto del secondo tempo quando un bellissimo tiro da fuori area del numero 6, Nick Maldonado che segna un grandissimo gol. Gli ospiti avrebbero altre occasioni per rimettere in piedi il match ma il raddoppio sfuma anche per la prestazione eccezionale del portiere gialloblù. Il numero 1 Giosuè Visentin difende la porta dell’Afforese con ottime parate di istinto e di tecnica e tengono viva la sua squadra. È anche grazie a lui che i padroni di casa trovano le forze per segnare i gol decisivi nell’ultima parte di gara. Nel terzo tempo infatti l’Afforese riesce a mettere al sicuro la partita con due gol nei primi minuti. Tra il 5′ e il 7′ minuto infatti si decide il match. Prima è Mattia Cappello a segnare su un tap-in proprio sulla linea di porta, che per la gioia si lascia a andare a un’esultanza incontenibile. Il raddoppio Afforese arriva poco dopo con il numero 11 Andrea Setzu. Lanciato in porta con un meraviglioso corridoio, non sbaglia davanti la porta e regala alla sua squadra il gol che chiude i conti.

IL TABELLINO

AFFORESE-SCHIAFFINO 4-2

RETI (0-1, 2-1, 2-2, 4-2): 10′ Vidus Rosin (S), 12′ Negash (A), 15′ Negash (A), 2′ st Maldonado Romero (S), 5′ Cappello (A), 7′ Setzu (A).

AFFORESE: Visentin, Zorzella, Pesatori, Chen Stefano, Bonacasa, Walabo, Cappello, Meini, Negash, Ciardiello, Setzu. A disp. Di Blasio, Barbuto. All. Pipoli.

SCHIAFFINO: Antonucci, Bonaventura, Catalano, Cavallari, Girotto, Maldonado Romero, Missineo, Pagani, Rispoli, Stramazzo, Toscano. A disp. Vergara, Vidus Rosin. All. Basilico.