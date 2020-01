Rappresentative Milano: scelti finalmente gli allenatori e diramate le convocazioni

Attraverso il comunicato ufficiale del 9 gennaio la Delegazione di Milano ha annunciato di aver scelto gli allenatori per la Rappresentativa dei Giovanissimi Provinciali e per la Rappresentativa degli Allievi Provinciali, in vista del Torneo delle Province il cui fischio d’inizio è previsto per il 10 marzo. La scelta è ricaduta su Alessandro Ruggiero per i Giovanissimi e su Antonio Villani per gli Allievi. Il primo, che fino a fine novembre allenava la squadra dell’Aldini nella categoria Under 15 Elite, ha parlato della sua reazione alla chiamata per questo incarico: «È stata una piacevolissima sorpresa! Non me l’aspettavo assolutamente ed ho accettato immediatamente con tanto entusiasmo. Con il mio team ci siamo messi subito al lavoro, iniziando a chiamare quelli che per noi sono i migliori della stagione fino a questo momento». Il tecnico ha poi dato la sua visione sulla vastità del panorama offerto dalla delegazione milanese, considerata spesso e volentieri un’arma a doppio taglio: «Avendo tanti ragazzi su cui poter contare, diventa complicato riuscire a fare le scelte giuste. C’è veramente l’imbarazzo della scelta. Proprio per questo, anche se il tempo non è tantissimo, voglio – e vogliamo – vedere più partite possibili, in modo da premiare tutti quanti. Nessuno dei giocatori già chiamati devono pensare di avere il posto assicurato in squadra. Ognuno dovrà dare il massimo». Il tecnico, infine, ha parlato di quelli che sono gli obiettivi cui Milano deve puntare, per forza di cose: «Non ha senso mantenere un profilo basso. Come delegazione di Milano c’è il dovere di fare bene e provare a vincere il Torneo delle Province. La Rappresentativa ha una bella tradizione anche se negli ultimi anni quella dei Giovanissimi ha stentato un po’. Sono qui per dare il massimo e voglio raggiungere il traguardo finale esprimendo un buon calcio, perché sono fermamente convinto che il bel gioco premi ed è questa la strada su cui voglio proseguire». Il tecnico Antonio Villani, invece, è reduce dall’esperienza dello scorso anno al Seregno, dove ha allenato la squadra Under 16. L’allenatore ha così commentato il suo coinvolgimento come allenatore della Rappresentativa degli Allievi: «Conosco molto bene il presidente della Delegazione di Milano, Luigi Dubini, e mi ha chiesto se mi andava di accettare questa sfida ed io ho subito accettando, spiegando quanto il fatto che la scelta fosse ricaduta su di me mi gratificasse». Il tecnico ha fatto chiarezza sui convocati: «Abbiamo già fatto le convocazioni, ma vedremo altre partite già dal prossimo weekend e c’è un team che si occupa dello scouting con il quale ci confrontiamo continuamente». Infine, anche Villani ha chiuso parlando di quelle che sono le aspirazioni degli Allievi milanesi: «Al Torneo delle Province vogliamo far bene e vogliamo farlo affidandoci a ragazzi che siano consapevoli del loro valore di giocatori, prestando attenzione anche all’educazione degli stessi. Il nostro obiettivo è quello di arrivare il più avanti possibile, cercando di abbinare il bel gioco ai risultati. Vedremo di volta in volta, raduno dopo raduno».

Di seguito, la lista dei convocati per le due Rappresentative di Milano.

RAPPRESENTATIVA GIOVANISSIMI PROVINCIALI 2019/2020:

Assago: Bruni Riccardo, Constant Timothi Maurizio, Del Fante Valerio Carlo, Leardini Silvano Luca;

Atletico Alcione: Cosaro Andrea, Catalano Matteo, Lasme Gnagne Tanou D.;

Barona Club Milano: Fumagalli Federico;

Calvairate: Bonacina Sergio Massimiliano, Celico Alessandro;

Franco Scarioni: Dimichino Guido, Rumori Riccardo;

Lombardina: Maisto Alessandro Gaetano;

Orione: Di Carlo Davide;

Pro Novate: Gallo Filippo;

PalaUno: Hegazi Ali Mohamed, Maenza Federico, Preatoni Nicolas Massimo;

Sempione Half: Fedele Simone, Patti Pietro, Pelosi Marco;

Triestina: Antonazzo Matteo, Sala Matteo, Lusiani Alessandro;

Viscontini: Bronzini Leonardo, La Mantia Daniele Domenico, Sobacchi Andrea Alessandro.

RAPPRESENTATIVA ALLIEVI PROVINCIALI 2019/2020:

Assago: De Silvestri Giovanni Domenico (2004), Gemelli Matteo, Meazza Julian Andreas;

Baggio Secondo: Schembri Armando;

Calvairate: Bernuzzi Matteo, Bonazzi Alessandro, Maggi Luca;

Centro Schiaffino: Mattioli Alessandro;

Corbetta: Brugnoli Christian, Ornati Luca, Trezzi Manuel;

Fatima: Kakkar Jacopo Akash;

ForzaCoraggio: Bassi Simone (2004), De Pompeis Gabriele (2004);

Garibaldina: Guerrieri Mattia, Paratici Alessandro (2004);

Iris: Rizzi Mattia Bruno;

Niguarda: Faccini Samuele (2004), Rotunno Nicolò;

PalaUno: Broccadello Lorenzo Brian, Finardi Elia (2004), Pjetrushi Matteo;

Rhodense: Borghetti Cristiano, Caruz Federico;

Sempione Half: Martone Kevin, Wagner Gianluca (2004);

Viscontini: Di Marco Matteo, Giammetta Vasco, Montuori Leonardo;

Zivido: Carbonaro Dennis, Fusco Samuele, Gugliazza Matteo.

Il primo raduno, per entrambe le selezioni, è previsto per martedì 14 gennaio, presso il Centro Sportivo Comunale “Kennedy”.