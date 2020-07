Triestina e Gescal Boys, ufficiale la partnership per la stagione 2020-2021

Unione di intenti tra le società milanesi di Triestina 1946 e Gescal Boys. Ecco il comunicato congiunto dei due club: «La US Triestina e la Gescal Boys sono orgogliose di annunciare la partnership per la Stagione 2020-2021. Le due società collaboreranno all’insegna di un apporto fondamentale nelle migliorie strutturali e gestionali al fine di garantire ai propri tesserati le migliori opportunità di crescita. Saranno disponibili per tutti i nostri atleti per garantire a tutti adeguati spazi di allenamento: campo in erba naturale e campo in erba sintetico. Il primo frutto della collaborazione tra queste due società storiche di Milano vede la nascita di un nuovo completo settore giovanile della Gescal Boys ormai assente da troppo tempo sul territorio di Milano. Continuate a seguirci sulle pagine Social per scoprire le imminenti grandi novità che vi attendono con questa collaborazione».