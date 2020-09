Baranzatese-Cob 91 Under 19: Loiodice incanta, ma Campi non ci sta e firma il pari nel recupero

Tre partite in una. La prima: una Cob 91 già in palla che comanda i giochi e si porta sull'1-0 contro una Baranzatese in evidente difficoltà fisica. La seconda: una Baranzatese indomita che reagisce e ribalta il risultato con un avvio di ripresa a tutto gas. La terza: la [...]