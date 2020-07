La panchina del Biassono Under 16 rimane saldamente nelle mani di Cesare Marangi. L’allenatore continua quindi la sua avventura alla guida dei classe 2005. Ecco l’annuncio del club: «Cesare Marangi è stato confermato alla guida della formazione UNDER 16 per la stagione 2020-2021. Dopo la vittoria di un campionato mai in discussione, i nostri 2005 sono chiamati a confermarsi e provare a regalare un’altra categoria regionale alla società. Non vediamo l’ora di rivederli in campo».