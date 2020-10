Busnago – Bellusco Under 19: derby senza vincitori, agonismo a parte

Né Busnagh, né Belosch. Matura un pari focoso nel derby che torna in Juniores a distanza di tre anni. Un risultato giusto, dal momento che entrambe le squadre si fermano a un passo dal completare l’opera. Nulla da fare per gli azulgrana, incapaci di far valere una maggiore esperienza, [...]