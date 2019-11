Coppa Varese – Trofeo Sprint e Sport, colpaccio France Sport Under 14, goleada Besnatese Under 16

Coppa Varese – Trofeo Sprint e Sport al via con il primo turno. Under 16 e Under 14 le categorie protagoniste del torneo organizzato organizzato dalla Delegazione in collaborazione con il nostro settimanale e il Morazzone, società che ospiterà le finali del prossimo 6 giugno. Nella prima giornata, due i rinvii per impraticabilità di campo di Ispra-Olgiatese Under 16 e Sestese-Valceresio di Under 14.

Coppa Varese Under 16

Gir. A Gavirate-Solbiatese 1911 (28 novembre)

Gir. A Accademia Varesina-Sestese (5 dicembre)

Gir. B Morazzone-Vergiatese 2-1

RETI: 13′ st Macchi (M), 19′ st Giudici (M), 31′ st Dummer (V).

Gir. B Solbiatese Olona-Besnatese 1-7

RETI: 6′ Ruscu (S), 25′ Favaro (B), 35′ Rosia (B), 4′ st Rosia (B), 12′ st Bellotto (B), 19′ st Tovagliaro (B), 27′ st Carusillo (B), 35′ st Emmanuello (B).

Gir. C Gorla Minore-Verbano 2-2

RETI: 21′ Bagatti (G), 26′ rig. Zafferetti (V), 36′ Monaco (G), 22′ st Mistretta (V).

Gir. C Ispra-Olgiatese (rinviata per impraticabilità di campo)

Gir. D Calcio Bosto-Cedratese 0-2

RETI: 18′ Canaglia (C), 31′ st Rossi (C).

Gir. D Valceresio-Torino Club (5 dicembre)

Coppa Varese Under 14

Gir. A Varesina-Morazzone 2-0

RETI: 15′ st Sarno (V), 26′ st Greppi (V).

Gir. A Gavirate-Cedratese (5 dicembre)

Gir. B France Sport-Gorla Minore 3-2

RETI: 5′ Walid (F), 18′ Scoppetta (G), 27′ Ligato (G), 11′ st Pavia (F), 30′ st Walid (F).

Gir. B Besnatese-Ternatese (28 novembre)

Gir. C Accademia Varesina-Torino Club 2-1

RETI: 8′ Rapanà (T), 32′ Mantovani (A), 30′ st Marius (A).

Gir. C Sestese-Valceresio (rinviata per impraticabilità di campo)

Gir. D Nuova Fiamme Oro-Calcio Bosto 0-3

RETI: 1′ Xhakaj (C), 12′ st Binacchi (C), 25′ st Panarello (C).

Gir. D Ispra-Vedanese (4 dicembre)

