Piccola realtà, ma grande passione: il percorso del Mercallo raccontato dal presidente Fabrizio Giacobbo

Una società giovane e semplice, nata senza il peso di dover raggiungere traguardi stratosferici, e che probabilmente proprio per questa sua semplicità si rivela come un ambiente in cui si può respirare il calcio nel suo odore più puro: quello della passione. È così che si presenta il Mercallo [...]