Si è tenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 25, il sorteggio della seconda edizione della Coppa Varese – Trofeo Sprint e Sport. La competizione organizzata dalla Delegazione di Varese, il nostro settimanale e il Bosto, interesserà gli Under 16 e gli Under 14. Lo start sarà il 28 novembre per gli Under 14 e il 19 dicembre per l’Under 16; il percorso ad eliminazione diretta comincerà a marzo e terminerà con le finali del primo giugno.

Appuntamento per tutti i dirigenti interessati alle 19:00 presso il salone di Capolago in via Tasso a Varese.

Ecco l’esito dei sorteggi.

Under 16

A – Acc.Varesina, Vergiatese, Olgiatese, Bosto

B – Villa Cassano, Valceresio, Sestese, Ceresium

C – Morazzone, Torino Club, Acc. Somma, Cuassese

Under 14

A – Varese, Vedanese, Cedratese, Malnatese

B – Villa Cassano, Morazzone, Acc.Varesina, Acc.Somma

C – Torino Club, Valceresio, Verbano, Laveno

D – Varesina, Arsaghese, Sestese, Bosto