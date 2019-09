Al terzo anno di affiliazione il Biandronno è pronto ad apprestarsi all’avventura con la prima squadra nel prossimo Girone B di Terza Categoria con una squadra costruita ex-novo nelle scorse settimane grazie. Il campo di Cassinetta, dunque, tornerà a vedere protagonisti i giocatori con la maglia gialloblù che, da una settimana, hanno cominciato ad allenarsi agli ordini di Davide Zanzi, uno dei punti di riferimento tecnico dell’ultimo decennio della Ternatese. E da Ternate, con il tecnico, ci sarà il blocco di fedelissimi conosciuti in questi anni tra Juniores e prima squadra. «L’obiettivo che ci diamo è quello di sorprendere – ha detto Zanzi – Puntiamo a dire la nostra in campionato». In un girone che – doverosamente – vede come favorita il Città di Varese, il Biandronno può essere una delle mine vaganti vista l’esperienza maturata da gran parte nella rosa nel campionato di Seconda Categoria della passata stagione. Gli artefici dell’allestimento della prima squadra sono stati sicuramente lo stesso Zanzi (seguito nell’esperienza dal vice Massimo Di Ciccio e dal preparatore dei portieri Renato Fidanza) e il neo-presidente Ambrogio Squizzato che, dopo l’addio alla Calcinatese, è tornato a guidare un club. «Ho visto un gruppo affiatato composto da ragazzi che hanno voglia di giocare e di divertirsi. Quest’anno l’obiettivo era la prima squadra, l’anno prossimo sarà la Juniores», le parole del presidente.

La prima squadra, che giovedì affronterà la Fulcro Travedona in amichevole, debutterà in campionato il 22 settembre a Cassinetta contro il Brebbia 2019, compagine che – nomi alla mano – potrebbe essere l’anti-Varese. E in caso di vittoria Gianfranco Padovani, uno degli “amici” del Biandronno, ha già annunciato il premio partita: una pizza.

