Terza Categoria Varese, il Rancio riparte dalla conferma di Roberto Gritti

Il Rancio Valcuvia è stato costruito in estate per provare a raggiungere i playoff. Roberto Gritti confermato per la seconda stagione alla guida della squadra

Dopo i tre giorni di raduno all’Alpe Devero il Rancio ha sta lavorando da oltre una settimana sul proprio campo per preparare la nuova stagione nel Girone B di Terza Categoria Varese. Si è ripartiti dalla conferma di Roberto Gritti, allenatore che per la categoria è un’autentica garanzia, e da un gruppo profondamente rinnovato visti gli arrivi di nove elementi. L’obiettivo, dopo l’ottavo posto della passata stagione, è quello di migliorarsi, con lo stesso Gritti che fissa il traguardo: «Dobbiamo puntare alle prime quattro-cinque posizioni. Non mi nascondo io e non si nasconde la società». La passata stagione i 62 gol al passivo hanno pesato eccome, e per quest’anno il tecnico è categorico: «Dobbiamo migliorare la fase difensiva, a cominciare proprio dagli attaccanti». Che qualcosa stia migliorando lo si è visto già domenica scorsa in occasione del memorial “Vailati-Furigo” dove i ragazzi di Gritti hanno ottenuto due pareggi con la Cas.Mo (3-3) e l’Under 19 della Valceresio (0-0).

Rancio che punta la propria asticella ai playoff, con il tecnico che dice la sua sul campionato di Terza Categoria: «La France Sport riparte da una grande base e una grande stagione, poi penso che anche la Pro Cittiglio farà bene. È un campionato con troppe squadre nuove dove tante faticano anche a completare gli organici».

LA ROSA DEL RANCIO

PORTIERI: Luca Bressan (1990), Mattia Cantanna (1997), Cristian Pedron (1985).

DIFENSORI: Andrea Ghiringhelli (1992), Mirko Titanio (1992), Andrea Sculco (1991), Davide Stanzione (1991), Stefano Monti (1986), Roberto Zanellato (1989), Jean Michel Braschi (1981), Manuel Tamborini (1993), Daniel Savo (1993).

CENTROCAMPISTI: Federico Di Palma (1989), Daniele Bellorini (1995), Guido Milani (1988), Maurizio Lobasso (1989), Enrico Jelmini (1995), Alessio Peragine (1996). Francesco Sala (1994).

ATTACCANTI: Alessandro Danioni (1988), Giacomo Negri (1993), Luca Palmieri (1988), Andrea Spaltro (1988).

ALLENATORE: Roberto Gritti.

