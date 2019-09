Dopo aver sfiorato i playoff la passata stagione la Pro Cittiglio è pronta a riprovarci nel girone B di Terza Categoria di Varese. Si ripartirà da chi ha fatto tanto, e bene, nella passata stagione e da un allenatore come Fabio Sonno che a Cittiglio ha dato tanto in tutte le vesti: giocatore della prima squadra, allenatore del settore giovanile e, da tre anni, della prima squadra. Il pre-campionato ha dato, finora, buone impressioni e questo lascia ben sperare tutto l’ambiente per il debutto del prossimo 22 settembre quando ci sarà il derby con il Rancio Valcuvia. «L’obiettivo è cercare di arrivare in zona playoff – dice il ds Silvano Cortelezzi – Ripartiamo dalla nostra ossatura e già nelle prime uscite con Cas.Mo e Luino si sono viste buone cose. Il girone è competitivo ma siamo pronti a dire la nostra».

LA ROSA DELLA PRO CITTIGLIO

PORTIERI: Alex Cauzzo (’85), Enrico Castelli (’92), Vittorio Giusti (’98).

DIFENSORI: Davide Airoldi (’79), Giacomo Bossi (’92), Andrea Caturano (’95), Umberto Chiodi (’90), Stefano Contini (’92), Andrea Gattulli (’95), Dario Guidotti (’92), Simone Marangon (’83), Daniele Pirola (’88).

CENTROCAMPISTI: Matteo Battistel (’99), Mattia Benatti (’86), Stefano Brugnoni (’93), Manuel Ferrari (’91), Salvatore Lo Giudice (’87), Davide Monaco (’91), Luca Pivetta (’91), Davide Visconti (’86).

ATTACCANTI: Gaspare Cammareri (’90), Pasquale Leo (’88), Roberto Lo Basso (’85), Mattia Turuani (’84).

ALLENATORE: Fabio Sonno.

VICE ALLENATORE: Mauro Lischetti.

