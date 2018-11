Tra i due litiganti a festeggiare è il Morazzone. Rimpianto Ispra per quello che avrebbe potuto essere e non è stato, consapevolezza Verbano per essere sul tracciato giusto e ritrovarsi tra le mani il biglietto per giocarsi il grande sogno il prossimo 2 dicembre con il Morazzone. I settanta [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.