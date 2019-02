Coppa Varese Under 16, definiti gli abbinamenti dei quarti

Nell'ultima gara prima fase della Coppa Varese - Trofeo Sprint e Sport la Sestese si prende i tre punti in casa del Villa Cassano. Ecco la griglia dei quarti

Si conclude questa sera la prima fase della Coppa Varese – Trofeo Sprint e Sport riservata alla categoria Under 16. Dopo i due rinvii delle scorse settimane alle 19:45 scenderanno in campo il Villa Cassano e la Sestese. Partita fondamentale per decidere la classifica del Girone B (le due squadre sono già qualificate assieme alla Valceresio) e gli abbinamenti dei quarti di finale del prossimo 27 marzo.

RISULTATO FINALE: VILLA CASSANO-SESTESE 1-2

QUARTI DI FINALE

Vergiatese – Villa Cassano

Olgiatese – Torino Club

Sestese – Accademia Varesina

Morazzone – Valceresio

