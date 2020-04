Villa Cassano Under 17, stagione all’insegna dei record per la squadra di Francesco Coppola

Per l’Under 17 del Villa Cassano è un’altra annata da record: unica squadra della categoria sempre vittoriosa (16 vittorie su 16 match), miglior attacco con 72 reti e difesa meno battuta con sole 12 reti al passivo. Una stagione da dieci e lode per la squadra guidata da quest’anno da Francesco Coppola che, fin dal principio ha rispettato il ruolo di indiscussa favorita. Il primato solitario arrivato dalla settima giornata dopo la vittoria sul Torino Club per 2-1 dove furono decisive le reti di Briancesco e Calabrese; da lì in avanti il campionato è stato blindato settimana dopo settimana, con il vantaggio al 16 febbraio (ultima giornata giocata) portato a undici lunghezze. Nicolò Salvato, con le sue 27 reti, è il diamante di una squadra che negli ultimi due anni ha perso solamente due partite (nella passata stagione a Morazzone e la finale provinciale con l’Ispra). Si diceva dei numeri da record della squadra e uno di questi è quello relativo ai giocatori mandati in gol, ben quattordici, compresi anche alcuni 2004: Manuel Zamagna (9 reti) e Luca Briancesco (8) completano il podio dei marcatori.

Il percorso della squadra negli anni è noto fin dai Giovanissimi quando, il gruppo formato praticamente da zero dal responsabile Mavillo Gheller e dai dirigenti Luigi Salvato e Marco Zamagna riuscì a imporsi nel proprio girone provinciale autunnale e conquistarsi i Regionali Primaverili dove, fino a poche giornate dal termine, è stato in lotta per il playoff. Gruppo che è garanzia di risultati e che ha visto già alcuni elementi misurarsi con l’Under 19 quali il centrale difensivo Alessandro Gjini, il centrocampista Luigi Delpiano e l’attaccante Nicolò Salvato.

