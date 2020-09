Besnatese – Gorla Minore Under 19: Zani, Palazzo e Nigro, goleada gialloblù

Il Gorla Minore inaugura la nuova stagione con un trionfo in Coppa Italia per 1-3 sul campo della Besnatese. A dispetto del risultato, i ragazzi di Marantelli lottano fino alla fine, ma devono cedere il passo agli ospiti. L’inizio di gara è segnato sia negli spogliatoi che in tribuna [...]