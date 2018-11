La Varesina sarà Centro di Formazione Inter anche nei prossimi tre anni

La Varesina e l’Inter proseguono il cammino avviato nell’estate 2017. La società guidata dalla famiglia Di Caro anche per i prossimi tre anni sarà Centro di Formazione Inter. Un riconoscimento conquistato sul campo, figlio della programmazione e dell’organizzazione di quella che in pochi anni è diventata la società di riferimento dell’intera provincia di Varese.

Varesina che lo scorso fine settimana ha visto le compagini dell’Attività di Base dell’Inter protagoniste a Vedano Olona nella giornata di celebrazioni per l’inaugurazione del centro sportivo.

Di seguito il comunicato del rinnovo della collaborazione

La società S.S.D. ARL VARESINA SPORT CV comunica di aver rinnovato per ulteriori 3 anni il contratto con F.C. INTERNAZIONALE MILANO come Centro di Formazione.

La società S.S.D. ARL VARESINA SPORT CV si ritiene onorata e orgogliosa di proseguire questo formativo e quanto mai proficuo percorso di ulteriore crescita

e collaborazione con una realtà così importante, ringraziando per quanto espresso finora e consapevole che questo legame abbia portato e continui a esprimere un valore aggiunto inestimabile per la crescita della società.

Un ringraziamento particolare va al direttore del Settore Giovanile Roberto Samaden (in foto col Nostro presidente Di Caro), al responsabile dell’Attività di Base Giuliano Rusca, al Responsabile CDF Andrea Millefanti e a tutto lo staff di Inter che collabora in questo progetto per la fiducia e la stima accordata e dimostrata.