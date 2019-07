Vergherese, Tiziano Meraviglia è il nuovo responsabile delle giovanili

Un colpo da novanta per la Vergherese che, nella giornata di domenica, ha annunciato Tiziano Meraviglia come nuovo responsabile del settore giovanile. Per Meraviglia, che in passato è stato responsabile tra le altre di Canegrate e Legnano, sarà la prima esperienza nel varesotto e sarà affiancato da Franco Giffoni nella gestione dell’area tecnica dell’intero settore giovanile e attività di base.

Di seguito il comunicato stampa della società

Che la Vergherese lavorasse bene si era già visto dai numerosi risultati raggiunti sia alla fine dei campionati della stagione uscente che nei tornei estivi. Prestazioni e risultati davanti agli occhi di tutti.

Il team dirigenziale e tecnico è stato capace infatti in questi ultimi anni di formare e preparare gruppi di primo livello.

Basti pensare che ogni allenatore, in ogni categoria, si avvale dell’aiuto di un vice, in grado di fornire un maggiore input alla preparazione dei giovani calciatori.

Ovviamente su questa scia, la Vergherese ha tutta l’intenzione di lavorare ancora meglio durante la stagione 2019-2020. Da alcuni giorni infatti è stata confermata l’aggiunta di due figure assai note nel calcio locale: Tiziano Meraviglia e Franco Giffoni.

Tiziano Meraviglia, già in passato dirigente di società blasonate con cui ha colto brillanti risultati, è il nuovo direttore sportivo della Vergherese e si occuperà insieme a Franco Giffoni della Direzione Sportiva e dell’Area Tecnica sia del settore agonistico che degli esordienti e pulcini, col compito di mettere a disposizione della società tutta l’esperienza maturata nel corso degli anni.

L’area SCOUTING sarà per Meraviglia e Giffoni terreno fertile e tutta da sviluppare, quasi una sfida per una società come la Vergherese, dove di vero scouting non se ne è mai neppure parlato.

Con queste due figure complementari il presidente Gabriele Colombo ed il suo braccio destro Annapaola Chetoni (nuova vicepresidente) si augurano di poter dare ai propri ragazzi quella marcia in più per continuare a conseguire successi e a tutto lo staff tecnico un apporto di maggiore professionalità.

Rimangono nel frattempo confermate le figure di Massimo Alessi (ex Direttore tecnico) nel ruolo di allenatore degli Esordienti 2008; Giuseppe Denna e Riccardo Tomasin come allenatori degli Esordienti 2007; Giampaolo Baroncelli e Mino Fanizzi allenatori dei pulcini 2009; Giampaolo Baroncelli allenatore anche dei pulcini 2010; Marco Mainieri allenatore dei Giovanissimi 2006, Silvio Luzi allenatore della Prima Squadra.