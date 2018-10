Rappresentativa Under 17, i convocati a Segrate Giovedì 25 ottobre nuovo allenamento per i convocati dal selezionatore Fabio Gibellini in vista del Torneo delle Regioni.

DOVE E QUANDO

Sul comunicato ufficiale del Crl di oggi sono state diramate le convocazioni per il raduno di giovedì alle ore 14.00. L’inizio dell’allenamento è previsto per le ore 14.45 presso il Centro Sportivo Comunale “DON GIUSSANI “di Via Trento a Segrate.

SCELTE FATTE

Di seguito i nominativi dei convocati: Crispo, Gualtieri, Giuliano, Giudici (Accademia Inter), Cupello (Pergolettese). Guidi, Pacchieni, Tagliabue (Alcione), Sinisi (Masseroni). Bottan (Universal), Chiesa (OltrepoVoghera), Barrionuevo, Birolini e Galdoune (Virtus Bergamo). Fadda, Ferrario, Venier (Vis Nova), Radaelli, Ruscitto, Uttini (Enotria). Gallo (Pro Sesto), Ravasio e Vallisa (Scanzorosciate), Calabrò (Cimiano), Lazzaroni (Seregno). Brivio, Colombo, Riva e Guarino (Olginatese), Apollonio (Vighenzi), Marta (Trevigliese). Ametrano e Facchinetti (Pontisola), Gjeci (Mantova), Tereziu (Sarnico), Bignami (Crema), Cavattoni (Caronnese). Dellavedova (Coaching Sport), Doneda (Villa), Radio, Rossetto e Tirinzoni (Folgore Caratese).

