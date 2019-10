Con il secondo raduno ormai imminente, entra sempre più nel vivo l’avventura di Medici alla guida della Rappresentativa Under 17 Lombardia. Al tecnico è affidato il compito di selezionare i migliori giocatori lombardi e amalgamare al meglio il gruppo in vista del Torneo delle Regioni. Questi raduni rappresentano un appuntamento fondamentale sia per Matteo Medici che per i ragazzi, considerando il numero ristretto di incontri in vista dell’importante appuntamento del prossimo Aprile. La location scelta dalla Federazione per questo secondo raduno stagionale è il centro sportivo “Valter Vinciguerra” di Rho – frazione Lucernate, che in data 24 ottobre ospiterà Medici e i 32 ragazzi selezionati per l’occasione.

Di seguito l’elenco completo dei convocati di Medici

De Carli Pietro (Accademia Inter)

Aiello Lorenzo (Alcione)

Apicella Samuele (Alcione)

Donato Michael (Arconatese)

Testa Luca (Breno)

Stefani Matteo (Breno)

Trenchev Kristiyan (Cedratese)

Piantoni Eddy (Ciliverghe)

Calvagna Sebastiano (Cimiano)

Sgrambilla Nicolò (Città di Segrate)

Teta Gabriele (Club Milano)

Patarino Francesco (Enotria)

Villa Alessio (Enotria)

Ribaudo Simone (Fanfulla)

Pezzi Filippo (Fanfulla)

Nassini Alessandro (Lumezzane VGZ)

Pelà Umberto (Masseroni)

Tomasini Alessandro (Masseroni)

Galimberti Alberto (Masseroni)

Melseaux Yannik (Olginatese)

Remondini Mattia (Ponte San Pietro)

Lombardi Vincenzo (Pro Sesto)

Fasolini Jonathan (Uesse Sarnico)

Villa Lorenzo (Uesse Sarnico)

Fustinoni Matteo (Uesse Sarnico)

Swinton Luca (Varesina)

Biondani Manuele (Villa)

Madonna Giacomo (V.Ciserano Bg.)

Belloli Filippo (V.Ciserano Bg.)

Cammarano Andrea (Vis Nova)

Motta Edoardo (Vis Nova)

Zampese Marco (Vis Nova)

