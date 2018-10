Bergomi presenta il suo libro “Bella Zio”

MITO

Sono poche le persone che hanno vinto un campionato del mondo, un campionato italiano, una Supercoppa Italiana e tre Coppe Uefa. Tutti titoli conquistati nelle 756 presenze con la maglia nerazzurra dell’Inter.

NUOVA OPERA

Sono tanti invece i ricordi di Beppe Bergomi, così numerosi da volerli raccogliere tutti in un libro, in cui racconta il percorso che lo portò alla notte del 1982 al Bernabeu. E’ stata presentata il primo ottobre “Bella Zio”, opera scritta da Andrea Vitali e edita da Mondadori. Teatro dell’evento è stato l’auditorium dell’oratorio di Paullo, luogo che il giovane Beppe era solito visitare durante i suoi primi anni di vita. Cresciuto a Settala, è sempre stato legato a Paullo, città originaria della mamma di Beppe. Mamma presente in prima fila per la presentazione del libro.

DA ALLENATORE

Oltre a Bergomi e Andrea Vitali, ha partecipato alla presentazione Samuele Robbioni, dottore specializzato in psicologia dello sport. Tanti gli interventi dal pubblico presente, e molte le domande riguardo l’attività da allenatore di Bergomi. «Ci si riempie spesso la bocca di valori e altre parole, io ogni volta che alleno i miei ragazzi penso solo alla loro crescita personale, prestando particolare attenzione alla tecnica e all’essere un esempio per loro».

Andrea Zedda

